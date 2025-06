Nederlandse bedrijven boeken meer winst in eerste kwartaal

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse bedrijven hebben in het eerste kwartaal van 2025 meer winst geboekt dan een jaar geleden. De totale brutowinst van bedrijven, de financiële sector uitgezonderd, bedroeg volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 90,1 miljard euro. Dat is 4,7 miljard euro meer dan een jaar eerder.

Het CBS kijkt naar de brutowinst voor belastingen, waarbij is ingezoomd op de operationele winst, de winst van buitenlandse dochters en de overige winst. De operationele winst was 3,9 miljard euro hoger, terwijl de overige winst 0,1 miljard euro kleiner was. De winst van dochterbedrijven over de grens viel bijna 1 miljard euro hoger uit.

Over de winst betalen bedrijven onder meer vennootschapsbelasting. In het eerste kwartaal betaalden bedrijven 0,9 miljard euro meer belasting dan vorig jaar. De winst na belasting kunnen bedrijven aanwenden voor investeringen en dividenduitkeringen. Aan dividend werd 5,3 miljard euro meer uitgekeerd. De investeringen waren 0,9 miljard euro hoger.