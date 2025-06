Messi met Inter Miami naar achtste finales WK voor clubteams

MIAMI (ANP) - Lionel Messi heeft zich met Inter Miami geplaatst voor de achtste finales van het WK voor clubteams. De Amerikanen speelden in de laatste groepswedstrijd gelijk tegen Palmeiras uit Brazilië: 2-2.

Inter Miami nam dankzij Tadeo Allende en Luis Suárez een voorsprong van 2-0. Palmeiras sloeg in de laatste tien minuten via Paulinho en Mauricio twee keer toe en mag ook door naar de volgende ronde. FC Porto, dat met 4-4 gelijkspeelde tegen Al-Ahly, is uitgeschakeld.

Inter Miami treft in de achtste finales Paris Saint-Germain, een voormalige werkgever van Messi. Palmeiras treft Botafogo, ook een Braziliaanse club.