Nederlandse bedrijven in Midden-Oosten alert op onrust

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse bedrijven in het Midden-Oosten volgen de ontwikkelingen in de regio nauwlettend na de Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten. Iran heeft met vergeldingsacties gedreigd, waaronder het afsluiten van de belangrijke vaarroute Straat van Hormuz.

Bodemonderzoeker Fugro, die onder meer een kantoor heeft in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), zegt zeer alert te zijn. "Het is zeker spannend. We monitoren de situatie nauwlettend en we kijken waar iedereen precies zit en wat de risico's zijn. We zijn situationeel aan het kijken", aldus een woordvoerder. Hij stelt dat van evacuatie vooralsnog nog geen sprake is en dat het Midden-Oosten erg groot is.

Ook ING is in de regio aanwezig. Volgens een woordvoerder heeft de bank een team van ongeveer twaalf mensen in de VAE. Hij zegt dat de bank de ontwikkelingen volgt en indien nodig maatregelen neemt.

Japanse banken zijn al begonnen met het weghalen van medewerkers uit onder meer Dubai, werd maandag bekend.