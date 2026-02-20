Nederlandse bedrijven investeren opnieuw minder

DEN HAAG (ANP) - De investeringen van bedrijven in Nederland zijn in december opnieuw afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ondernemingen investeerden in de laatste maand van 2025 2,6 procent minder vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. De daling volgt op een afname van de investeringen van 4,8 procent in november en een daling van 0,7 procent in oktober.

Vooral in wegvervoer zoals vrachtauto's, opleggers en busjes en ook in vliegtuigen werd minder geld gestoken dan een jaar eerder. In personenauto's, gebouwen, machines, defensiematerieel en infrastructuur werd meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. December had in 2025 een werkdag meer dan december 2024.

Het CBS publiceert elke maand ook de investeringsradar over het klimaat voor investeringen. Volgens die radar zijn de omstandigheden voor de investeringen in februari minder ongunstig dan in december. Dat komt volgens het statistiekbureau vooral door een stijging van de bezettingsgraad in de industrie, een grotere stijging van de export van goederen en een minder negatief oordeel over de orderpositie.