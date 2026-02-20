ECONOMIE
Grey's Anatomy-acteur Eric Dane overleden aan ALS

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 20 februari 2026 om 7:19
bijgewerkt om vrijdag, 20 februari 2026 om 7:37
De Amerikaanse acteur Eric Dane, vooral bekend van de series Grey's Anatomy en Euphoria, is op 53-jarige leeftijd overleden. "Met pijn in ons hart delen we dat Eric Dane donderdagmiddag is overleden na een moedige strijd tegen ALS", aldus zijn familie in een verklaring aan de BBC en andere media.
Dane maakte vorig jaar bekend dat hij amyotrofische laterale sclerose (ALS) had. ALS, ook bekend als de ziekte van Lou Gehrig, is een zeldzame degeneratieve ziekte die verlamming van de spieren veroorzaakt. Dane besteedde de laatste maanden van zijn leven aan het vergroten van de aandacht voor de ziekte.
De acteur speelde de rol van familiepatriarch Cal Jacobs in de populaire HBO-serie Euphoria. Daarvoor was hij misschien wel het bekendst als de arts Mark Sloan, of 'Dr. McSteamy', in de medische dramaserie Grey's Anatomy. Hij was getrouwd met actrice en model Rebecca Gayheart, met wie hij twee kinderen had.
