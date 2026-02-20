ECONOMIE
Einde aan de kou: temperatuur stijgt naar de dubbele cijfers

Klimaat, natuur en milieu
door Ans Vink
vrijdag, 20 februari 2026 om 7:04
84949039_m
Na weken van kou en winterse neerslag lijkt de winter voorlopig even van het toneel verdwenen. Vanaf dit weekend draait de wind naar het zuidwesten en stroomt duidelijk zachtere lucht binnen, waardoor de temperatuur snel oploopt. Zaterdag blijft het nog wat grijzer en fris met zo’n 7 graden, maar zondag en maandag kunnen we rekenen op waardes tussen de 10 en 13 graden. Daarmee komt een einde aan de aanhoudende vorst en gladheid, en tussendoor laat de zon zich af en toe zien.
De nieuwste weerpluim laat zien dat de zachtere lucht niet meteen weer verdwijnt. De meeste lijntjes in de temperatuurpluim clusteren de komende week rond of net boven de 10 graden overdag, met nachttemperaturen meestal ruim boven nul. Pas in de loop van de volgende week zakt een deel van de berekeningen weer wat terug, maar een echte koude-uitbraak met ijs- en sneeuwdagen staat voorlopig niet op de kaarten. Wel blijft het wisselvallig met geregeld regen en veel wind, typisch voor een actieve westcirculatie.
Expertpluim_KNMI190226
Op de langere termijn, richting eind februari en begin maart, blijft het beeld gematigd. De pluim suggereert schommelingen, met soms een wat frissere dag tussendoor, maar gemiddeld genomen liggen de temperaturen rond of iets boven normaal voor de tijd van het jaar. Wie hoopt op nog een serieuze winterinval lijkt dus voorlopig pech te hebben, terwijl liefhebbers van het vroege voorjaar zich kunnen verheugen op een duidelijk zachtere periode.

