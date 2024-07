Nederlandse chipbedrijven vragen kabinet om extra steun

ALMERE (ANP) - De Nederlandse chipbedrijven roepen het Nederlandse kabinet op om komende jaren 100 miljoen tot 150 miljoen euro te investeren in de chipsector. "Nederland heeft een unieke positie, als klein land met een sterke chipsector. Het zou jammer zijn als we die niet verder laten groeien", heeft financieel topman Paul Verhagen van chipbedrijf ASMI uit Almere gezegd tegen BNR Nieuwsradio.

Zijn bedrijf heeft het voorstel gedaan samen met een reeks andere chipbedrijven, waaronder ASML en NXP. Ze verwijzen naar de Europese chipverordening. Eerder was afgesproken dat elk land in Europa daaraan zou bijdragen, dus ook Nederland.

"Eigenlijk was ronde vier van het Nationaal Groeifonds ervoor bedoeld, maar die is weggevallen", stelt Verhagen tegen de radiozender. Maar daar wil de chipsector het niet bij laten zitten, vandaar de oproep. "We willen het initiatief toch voortzetten."

Chipmachinefabrikant ASML waarschuwde eerder al dat het bedrijf wilde uitbreiden, maar dat Nederland voor ASML mogelijk te klein zou worden. Dat pleidooi kreeg gehoor in Den Haag. Eerder dit jaar werd bekend dat er samen met de regio Eindhoven 2,5 miljard euro gestoken zou worden in verbeteringen van het ondernemingsklimaat voor de microchipsector.