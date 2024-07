Eerste grote Democratische donor roept op tot terugtreden Biden

WASHINGTON (ANP) - Reed Hastings, een mede-oprichter van Netflix die de afgelopen jaren een van de grootste donoren van de Democratische Partij is geworden, heeft een oproep gedaan aan president Joe Biden om zich terug te trekken uit de presidentiële race. Dat meldt The New York Times.

Daarmee is Hastings een van de eerste grote donoren geworden "die zegt wat veel Democratische megadonoren al privé zeggen", aldus de krant. "Biden moet een stap opzij zetten zodat een krachtige Democratische leider Trump kan verslaan en ons veilig en welvarend kan houden", zei hij in een e-mail aan The New York Times.

Het is onrustig binnen de Democratische partij sinds het televisiedebat tussen Biden en de Republikeinse kandidaat Donald Trump. Sommige leden vinden dat Bidens optreden zodanig slecht was dat hij ruimte moet maken voor een nieuwe presidentskandidaat.

Het Witte Huis liet eerder op woensdag weten dat Biden zich "absoluut niet" gaat terugtrekken.