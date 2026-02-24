Nederlandse chipmaker Axelera AI haalt ruim 250 miljoen dollar op

EINDHOVEN (ANP/BLOOMBERG) - De Nederlandse chipmaker Axelera AI heeft meer dan 250 miljoen dollar (211 miljoen euro) opgehaald bij investeerders. Het bedrijf uit Eindhoven maakt energiezuinige halfgeleiders waarmee kunstmatige-intelligentiemodellen kunnen worden gedraaid. Onder meer het Amerikaanse BlackRock deed als nieuwe investeerder mee in de investeringsronde, die werd geleid door het Europese durfkapitaalfonds Innovation Industries.

Axelera AI maakt chips voor inference. Dat is het proces waarbij AI-modellen, nadat ze getraind zijn, voorspellingen doen of beslissingen nemen op basis van de gegevens die ze binnenkrijgen. Dat gebeurt veelal in de cloud, maar kan ook op apparaten zoals telefoons en beveiligingscamera's. De chips van de fabrikant zijn ontworpen voor toepassingen in apparaten en zijn bedoeld om de afhankelijkheid van grote datacenters en grafische processors, zoals die van Nvidia, te verminderen.

Volgens topman Fabrizio Del Maffeo heeft Axelera AI "een grote en toenemende stroom aan kansen die investeringen vereisen". Klanten zijn volgens hem op zoek naar toegankelijkere rekenkracht, efficiëntie en een manier om de uitgaven aan dure AI-infrastructuur te verlagen. Door middel van inference op een apparaat, via een gedecentraliseerde chip, hoeven grote energiebehoeftige datacenters minder gebruikt te worden. Door de belasting van elektriciteitsnetten en stijgende energiekosten voor consumenten wordt deze techniek steeds populairder.

Hoewel de chips van Nvidia nog steeds dominant zijn, groeit de markt rond energiezuinige halfgeleiders. Axelera AI heeft sinds de oprichting in 2021 meer dan 450 miljoen dollar aangetrokken. De klantenkring van het bedrijf is het afgelopen jaar naar eigen zeggen meer dan verdrievoudigd.