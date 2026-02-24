ECONOMIE
Chinese leger voelt tol van zuiveringen, zegt denktank

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 14:34
anp240226137 1
HONGKONG (ANP/RTR) - De ingrijpende zuiveringen in de top van het Chinese leger hebben het waarschijnlijk minder gevechtsklaar gemaakt, stelt een gerenommeerd onderzoeksinstituut. En de campagne, die onder meer China's hoogste twee militairen de kop kostte, is nog niet voorbij, denkt het Internationaal Instituut voor Strategische Studies (IISS).
De zuiveringen, verkocht als een kruistocht tegen corruptie bij de strijdkrachten, zijn al maanden gaande. Ze brachten tientallen hoge officieren ten val, onder wie legerchef Zhang Youxia. Van de zeven leden van het hoogste militaire gremium van China zijn alleen president Xi Jinping en een nieuweling over.
"Totdat de vacatures zijn vervuld, werkt het Volksbevrijdingsleger (PLA) met ernstige tekortkomingen in zijn commandostructuur", stelt IISS in zijn gezaghebbende jaarrapport over strijdkrachten wereldwijd. Maar de schade is "tijdelijk", meent het Londense instituut. De modernisering en groei van het PLA gaan "op volle toeren" door.
