Nederlandse en Duitse huiszoekingen in onderzoek dividendstrippen

KEULEN (ANP/AFP) - Autoriteiten in Duitsland en Nederland hebben woensdag een reeks huiszoekingen gedaan in een groot onderzoek naar dividendstrippen. Ook zijn invallen gedaan bij belastingadviesbureaus, heeft het Openbaar Ministerie in Keulen laten weten.

Dit zogenoemde CumEx-schandaal, dat jaren terug aan het licht kwam, betreft belastingfraude waarbij beleggers aandelen razendsnel uitwisselen rond de datum waarop dividenden worden uitgekeerd. Die truc maakte het mogelijk dat dezelfde dividendbelasting onterecht door meerdere partijen werd teruggevraagd.

Woensdag zijn de werkplekken en woningen van zeker vijftien personen doorzocht in onder meer Amsterdam, de provincie Utrecht en Frankfurt. Daarbij werd gezocht naar e-mails en andere correspondentie. Volgens de Duitse krant Handelsblatt is een van de onderzochte personen Frank Vogel, een Nederlandse beurshandelaar die al langer wordt verdacht van miljoenenfraude met dividendbelasting.

Het functioneel parket van het Openbaar Ministerie in Nederland kon woensdagavond geen commentaar geven.