Paus feestelijk onthaald in Kameroen

YAOUNDÉ (ANP/AFP/RTR) - Paus Leo XIV is aangekomen in Kameroen, waar duizenden mensen hem feestelijk hebben onthaald. Het is na Algerije het tweede land dat de paus aandoet tijdens een reis naar het Afrikaanse continent.

De paus is vier dagen in het land. Woensdag ontmoette hij president Paul Biya, met 93 jaar het oudste staatshoofd ter wereld. Dat kwam de paus vooraf op kritiek te staan van sommige geestelijken, omdat Biya een halfjaar geleden nog protesten tegen zijn herverkiezing had neergeslagen. Op beelden bij lokale media zijn Biya en de paus zij aan zij te zien nabij het presidentiële Eenheidspaleis in hoofdstad Yaoundé.

In een toespraak in diezelfde stad riep de paus toehoorders, onder wie Biya en enkele andere hoogwaardigheidsbekleders, op "de mensenrechten te respecteren". "Veiligheid heeft prioriteit, maar moet altijd worden gewaarborgd met respect voor de mensenrechten", aldus de religieus leider.

Conflictgebied

Ook verzocht hij 's lands autoriteiten bij zichzelf te rade te gaan en "de grillen van de rijken en machtigen" te weerstaan. Paus Leo: "Om vrede en rechtvaardigheid te doen zegevieren, moeten de ketenen van corruptie - die leiderschap verminken en ontdoen van haar geloofwaardigheid - worden verbroken."

Paus Leo brengt later onder meer een bezoek aan een weeshuis. Donderdag gaat hij ook naar een conflictgebied waar separatisten vechten met het leger. De separatisten hebben een driedaags bestand aangekondigd om dat mogelijk te maken. In de stad Bamenda houdt de paus een toespraak. "Het bezoek zal de harten van de extremisten verzachten, zodat we op zoek kunnen naar gedeelde belangen", zei aartsbisschop Andrew Nkea. Hij hoopt op vrede.

Ongeveer een derde van de 30 miljoen inwoners van Kameroen is katholiek.