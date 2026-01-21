ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlandse EU-parlementariërs verdeeld over Mercosur-stemming

Economie
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 14:25
anp210126140 1
STRAATSBURG (ANP) - Een deel van de Nederlandse Europese parlementariërs is tevreden over uitstel van stemming over het Mercosur-verdrag, een ander deel vindt het juist een gemiste kans. In een nauwe stemming van 334 voor- en 324 tegenstanders stemde het EU-parlement er woensdag voor de handelsdeal met Zuid-Amerikaanse landen voor te leggen aan het EU-hof. Daarmee is de stemming in het parlement over de deal met anderhalf tot mogelijk twee jaar uitgesteld.
BBB'er Jessika van Leeuwen noemt de doorverwijzing naar het hof "absoluut noodzakelijk". "Mocht de Europese Commissie zich wagen aan de voorlopige uitvoer van het akkoord, doet ze dat zonder goedkeuring van het Europees Parlement", stelt ze. "Indien zij dat besluit, zou dat een zware inbreuk zijn op het principe van de rechtsstaat."
Dirk Gotink, namens NSC net als BBB aangesloten bij partijgroep EVP, ziet de stemming voor de rechtsgang als een motie van wantrouwen tegen het Mercosur-verdrag.
loading

POPULAIR NIEUWS

FSF113_1

Deze twee alledaagse etenswaren vergroten je kans op kanker, waarschuwen oncologen

195647-4

Beste lippenstiften volgens Bild: betaalbare winnaar met luxe prestaties

shutterstock_2696474823

Generatie ‘slow sex’: zijn jongeren echt preutser geworden?

ai2html-graphic-desktop.dc90fdf7

Republikeinen komen eindelijk in opstand tegen Trumps Groenland‑droom

anp 473400277

Tips van een ex-dief: Wat moet je doen als iemand bij je inbreekt?

ANP-307829661

Hoe weet je of je moet doorgaan of stoppen? Drie signalen

Loading