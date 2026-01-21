Nederlandse EU-parlementariërs verdeeld over Mercosur-stemming

STRAATSBURG (ANP) - Een deel van de Nederlandse Europese parlementariërs is tevreden over uitstel van stemming over het Mercosur-verdrag, een ander deel vindt het juist een gemiste kans. In een nauwe stemming van 334 voor- en 324 tegenstanders stemde het EU-parlement er woensdag voor de handelsdeal met Zuid-Amerikaanse landen voor te leggen aan het EU-hof. Daarmee is de stemming in het parlement over de deal met anderhalf tot mogelijk twee jaar uitgesteld.

BBB'er Jessika van Leeuwen noemt de doorverwijzing naar het hof "absoluut noodzakelijk". "Mocht de Europese Commissie zich wagen aan de voorlopige uitvoer van het akkoord, doet ze dat zonder goedkeuring van het Europees Parlement", stelt ze. "Indien zij dat besluit, zou dat een zware inbreuk zijn op het principe van de rechtsstaat."

Dirk Gotink, namens NSC net als BBB aangesloten bij partijgroep EVP, ziet de stemming voor de rechtsgang als een motie van wantrouwen tegen het Mercosur-verdrag.