Nederlandse export naar Suriname stijgt sterk

DEN HAAG (ANP) - De handel tussen Suriname en Nederland is dit jaar opgeleefd. In de eerste zes maanden van het jaar exporteerde Nederland voor ruim 128 miljoen euro goederen naar het Zuid-Amerikaanse land. Dat is 20 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Alleen in de eerste helft van 2022 was de waarde van alle naar Suriname geëxporteerde goederen hoger. De stijging van de uitvoer dit jaar kwam voor de helft voor rekening van de verkoop van machines en vervoermiddelen. Zo ging het bijvoorbeeld om tankschepen en pompen voor vloeistoffen. Van alle landen in Zuid-Amerika is Suriname nu de op vijf na belangrijkste exportmarkt voor Nederland.

Voor de Surinamers is Nederland wel een minder belangrijke exporteur geworden. Van alle Surinaamse import kwam vorig jaar bijna 12 procent uit Nederland. Daarmee verloor het de positie van op één na belangrijkste exporteur aan China, dat goed was voor net geen 14 procent. De grootste exporteur naar Suriname zijn de Verenigde Staten met een aandeel van 22,5 procent.

In Suriname, dat dit jaar vijftig jaar onafhankelijkheid van zijn vroegere kolonisator Nederland viert, zijn de afgelopen jaren olievondsten gedaan. Naar verwachting ontvangt het land miljarden dollars uit de oliesector. Dat geld zou welkom zijn na jaren van economische en financiële problemen voor het land, dat na de coronacrisis te kampen had met toenemende armoede en torenhoge inflatie.