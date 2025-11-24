Bekritiseerde lift op eiland bij Bali moet worden afgebroken

DENPASAR (ANP/DPA) - De gouverneur van Bali, Wayan Koster, heeft besloten dat een zwaar bekritiseerde lift naar een strand op het eiland Nusa Penida moet worden afgebroken. De ontwikkelaar van de ruim 180 meter hoge lift krijgt daar zes maanden de tijd voor. De bouw, die al voor 70 procent was voltooid, werd een maand geleden stilgelegd omdat de vergunningen niet in orde waren.

De lift moest het makkelijker maken om een strand op Nusa Penida te betreden, een toeristisch eiland op zo'n drie kwartier varen ten zuidoosten van het Indonesische eiland Bali. De afdaling naar Kelingking Beach is steil en er raken regelmatig wandelaars gewond. De witte constructie van de lift zorgde voor veel kritiek omdat het landschap erdoor veranderde.

Gouverneur Koster zei dat de beslissing past binnen het beleid om het landschap, de cultuur en sociale waarden van Bali te beschermen. Het eiland heeft investeringen nodig, maar alleen op een verantwoorde manier, zonder het te exploiteren, aldus Koster.