Nederlandse export naar VS met kwart gedaald

Nederland heeft in het eerste halfjaar voor 13 miljard euro naar de Verenigde Staten geëxporteerd. Dat is een kwart minder dan in dezelfde periode van 2025, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lidstaten van de Europese Unie hebben al een tijdlang te maken met Amerikaanse importheffingen die onder president Donald Trump zijn ingevoerd.

In absolute termen gaat het om een daling van 4,3 miljard euro. Nederland verkocht vooral minder machines en vervoersmiddelen aan de VS. Ook daalde de export van chemische producten fors, met name medicijnen en andere farmaceutische producten.

De heffingen die Trump in april vorig jaar aankondigde op wat hij als 'bevrijdingsdag' omschreef, veroorzaakten de eerste daling van de Nederlandse export naar de VS in jaren. Een handelsdeal zorgde ervoor dat de VS de meeste tarieven voor Europese producten sinds augustus 2025 verlaagden naar 15 procent.

Uitspraak Hooggerechtshof

Dat de export in de eerste zes maanden van dit jaar nog verder is gedaald, kan te maken hebben met de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof eerder dit jaar. Die keurde het gros van Trumps heffingen af. Daarmee verdwenen ook de torenhoge heffingen voor veel andere landen. De Europese Unie verloor daarmee haar voordeel ten opzichte van andere landen die eerder kampten met veel hogere importheffingen, stipte ING-econoom Ruben DeWitte in april aan.

Daarnaast hamsterden Amerikaanse bedrijven in de eerste maanden van 2025 nog veel importgoederen, om Trumps importbelastingen voor te zijn.

Import

Nederland importeerde wel meer uit de VS. Het ging om een stijging van 19 procent tot een invoerwaarde van 27,6 miljard euro. Dat kwam vooral door de import van brandstoffen. Die werden door de Iranoorlog en de gestegen olieprijzen veel duurder. Als brandstoffen niet meetellen, steeg de import uit de VS met 6,7 procent.

De VS als afzetmarkt zijn nu goed voor 4 procent van de Nederlandse export. Een jaar eerder was dat 5,5 procent. Italië heeft de VS ingehaald als op vier na belangrijkste exportbestemming voor Nederlandse goederen.