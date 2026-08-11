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Nederlandse export ruim 3 procent omhoog in juni

Economie
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 7:09
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DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse export is in juni met 3,1 procent toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) exporteerden bedrijven vooral meer aardolieproducten, machines en elektrotechnische apparaten naar het buitenland.
In mei nam het exportvolume nog met 4,8 procent toe. Het volume van de goederenimport ging in juni met 1,4 procent omhoog. Er werden vooral meer machines, voedings- en genotmiddelen en aardolieproducten ingevoerd dan een jaar eerder, aldus het CBS.
Het bureau meldt verder dat in augustus de omstandigheden voor de export minder ongunstig waren dan in juni. Dat komt vooral doordat de ontwikkeling van de reële wisselkoersen gunstiger was, het oordeel van Nederlandse producenten over de buitenlandse orders minder negatief was, de krimp van de Duitse industriële productie kleiner was en het producentenvertrouwen in de eurozone en Duitsland minder negatief was.
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