Houtrot voorkomen: Waarom alleen schilderen niet genoeg is

Hout buiten heeft veel te verduren door wisselende weersomstandigheden, van felle zon tot langdurige regenval. Een veelgemaakte fout bij het beschermen van schuttingen, blokhutten en gevelbekleding is het aanbrengen van een standaard, afsluitende laklaag. Hoewel dit er in eerste instantie strak uitziet, kan het op de lange termijn juist houtrot veroorzaken. Om grootschalige schade te voorkomen, wordt er buiten vaak gekozen voor een hoogwaardige, vochtregulerende beits zoals jotun demidekk . Dit type bescherming zorgt ervoor dat het hout optimaal beschermd is tegen weer en wind, zonder dat de natuurlijke werking verloren gaat. Alle benodigde beitsen en professionele materialen zijn direct te bestellen via Onlineverf.nl

Waarom hout stikt onder gewone lak

Het grootste probleem met gewone lak op ruw of ademend buitenhout is dat deze verffilm de ondergrond volledig afsluit. Hout is een natuurproduct dat continu werkt; het neemt vocht op en laat dit ook weer los. Wanneer er via een klein scheurtje of een slechte naad toch vocht achter een afsluitende laklaag kruipt, kan het er vervolgens niet meer uit. Het hout gaat hierdoor 'stikken'. Onder invloed van warmte en opgesloten vocht ontstaan er ideale omstandigheden voor schimmels, met houtrot en bladderende verflagen tot gevolg. What zijn verftips voor muurverf en houtwerk buiten die dit voorkomen? De belangrijkste regel is: gebruik voor grove, niet-maathoudende houtconstructies buiten altijd een ademend product.

De ademende werking van beits als redding

Beits verschilt wezenlijk van traditionele lak door de hoge dampopenheid. Dit betekent dat de verffilm wel waterafstotend is van buitenaf, maar tegelijkertijd microscopisch kleine openingen heeft waardoor vocht van binnenuit kan verdampen. Waar mengverf kopen die deze specifieke, ademende eigenschappen bezit? Bij de specialist is beits verkrijgbaar in zowel transparante als dekkende varianten, waardoor de structuur van het hout naar wens zichtbaar blijft of juist volledig gekleurd wordt.

Bij de vraag welke kleur voor een bepaalde ruimte of buitenconstructie het beste werkt, spelen ook uv-filters een rol. Een goede beits bevat pigmenten die het hout beschermen tegen vergrijzing door de zon, terwijl de flexibele laag meebeweegt met het krimpen en uitzetten van het hout. Hierdoor blijft de bescherming tot wel vele jaren intact en krijgt houtrot geen schijn van kans.