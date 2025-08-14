Nederlandse export van goederen neemt verder toe

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse goederenexport is in juni opnieuw gestegen. De groei viel ook hoger uit dan een maand eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werden er vooral meer machines, transportmiddelen en voedings- en genotmiddelen uitgevoerd. De groei kwam uit op 1,8 procent.

In mei steeg de goederenexport met 1,1 procent en in april met 2 procent. De export van goederen maakt bijna driekwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Over de totale export wordt per kwartaal en per jaar gerapporteerd.

De goederenimport was in juni 4,9 procent hoger dan een jaar eerder. Volgens het CBS werden vooral meer delfstoffen, voedings- en genotmiddelen, machines en transportmiddelen ingevoerd.