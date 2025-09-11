ECONOMIE
Nederlandse export van goederen stijgt opnieuw

Economie
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 6:50
anp110925056 1
DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse goederenexport is in juli opnieuw gestegen. De groei viel wel iets kleiner uit dan een maand eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden er vooral meer delfstoffen, machines en (basis)metaalproducten uitgevoerd. De groei kwam uit op 2,4 procent.
In juni steeg de goederenexport met 2,7 procent en in mei met 0,8 procent. De export van goederen maakt bijna driekwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Over de totale export wordt per kwartaal en per jaar gerapporteerd.
De goederenimport was in juli 4,7 procent hoger dan een jaar eerder. Volgens het CBS werden er vooral meer chemische producten, delfstoffen en elektrotechnische apparaten ingevoerd.
