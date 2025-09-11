ECONOMIE
Festival in Gent zegt optreden orkest met Israëlische dirigent af

Samenleving
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 6:46
GENT (ANP/AFP) - Het Festival van Vlaanderen in Gent heeft de deelname van het Münchens Filharmonisch Orkest geweigerd, omdat de Israëlische dirigent Lahav Shani ook chef-dirigent is van het Israëlisch Filharmonisch Orkest. In een verklaring zeggen de festivalorganisatoren "niet in staat te zijn voldoende duidelijkheid te kunnen verschaffen over zijn houding" tegenover de acties van de Israëlische regering in Gaza.
Het Duitse orkest zou op 18 september in Gent optreden. "We hebben ervoor gekozen niet samen te werken met partners die zich niet ondubbelzinnig hebben gedistantieerd van dit regime", aldus de organisatie, waarbij wordt opgemerkt dat Lahav Shani zich "in het verleden meermaals heeft uitgesproken voor vrede en verzoening".
De organisatoren van het festival menen dat "de huidige situatie" leidt tot "emotionele reacties" en dat ze de "sereniteit" van het evenement willen behouden.
