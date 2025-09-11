ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Huur een boef: crimineel 'uitzendbureau' vijf jaar actief

Samenleving
door Ans Vink
donderdag, 11 september 2025 om 6:56
shutterstock_1955450677
Een voordeur opblazen? Dat kan op Telegram al voor 1000 euro. Dat blijkt uit onderzoek van BNR in een openbare groep die jarenlang fungeerde als crimineel uitzendbureau.
BNR ging undercover en benaderde vijf 'werkzoekenden' die in de groep hun diensten adverteerden. Vier van hen bleken bereid tegen betaling een explosief te plaatsen op een onbekend adres. Twee beweerden dat dit niet hun eerste keer was. Vragen waren vooral praktisch: wie de explosieven verzorgde of het vervoer regelde. BNR sprak met een van de bommenleggers af op locatie. Hij verscheen keurig op de afgesproken tijd.
Oude berichten lieten zien dat de groep al vijf jaar lang actief was. Een dag nadat BNR vragen stelde aan Telegram over de chatgroep, werd Plofkrakers en Ramkrakers offline gehaald. Behalve explosies op bestelling werden diensten aangeboden op het gebied van drugshandel, plofkraken, fraude en gewapende overvallen. Het is onbekend hoeveel van dit soort 'uitzendbureaus' Telegram telt, maar Plofkrakers was niet uniek.

loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-534884181

Zo lees je verwijderde WhatsApp-berichten van anderen terug

generated-image (15)

Rusland verliest de oorlog – maar niet van Oekraïne

generated-image (14)

Hoe gezond is jouw lever? Het gaat niet alleen om alcohol

e63ab28b-8d38-3652-8b53-81ac8389dd8d

Kevin en zijn hond staan oog in oog met 'speelse' wolf: “Je moet laten zien dat je gevaarlijk bent”

ANP-523572372

Waarom hebben wasmachines een raampje en vaatwassers niet?

225017384_m

Deze ‘slaapschakelaar’ bouwt spieren op, verbrandt vet en houdt je brein scherp

Loading