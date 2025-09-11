Huur een boef: crimineel 'uitzendbureau' vijf jaar actief

Een voordeur opblazen? Dat kan op Telegram al voor 1000 euro. Dat blijkt uit onderzoek van BNR in een openbare groep die jarenlang fungeerde als crimineel uitzendbureau.

BNR ging undercover en benaderde vijf 'werkzoekenden' die in de groep hun diensten adverteerden. Vier van hen bleken bereid tegen betaling een explosief te plaatsen op een onbekend adres. Twee beweerden dat dit niet hun eerste keer was. Vragen waren vooral praktisch: wie de explosieven verzorgde of het vervoer regelde. BNR sprak met een van de bommenleggers af op locatie. Hij verscheen keurig op de afgesproken tijd.

Oude berichten lieten zien dat de groep al vijf jaar lang actief was. Een dag nadat BNR vragen stelde aan Telegram over de chatgroep, werd Plofkrakers en Ramkrakers offline gehaald. Behalve explosies op bestelling werden diensten aangeboden op het gebied van drugshandel, plofkraken, fraude en gewapende overvallen. Het is onbekend hoeveel van dit soort 'uitzendbureaus' Telegram telt, maar Plofkrakers was niet uniek.