Nederlandse fabrikant stapt met Rheinmetall in defensietrailers

WIJCHEN (ANP) - Trailerfabrikant Nooteboom gaat samen met de Duitse wapenfabrikant Rheinmetall zware militaire trailers bouwen. Het familiebedrijf uit Wijchen stapt met Rheinmetall in een snelgroeiende markt.

De vraag naar zwaar militair transportmaterieel voor ruw terrein neemt volgens de twee bedrijven "aanzienlijk" toe, doordat de NAVO-landen op het ogenblik in hoog tempo tanks, pantservoertuigen en zelfrijdend geschut aanschaffen. Europa wil bovendien onafhankelijker worden van buitenlandse leveranciers en ziet zijn materieel graag door eigen bedrijven gemaakt.

Nooteboom, dat nu nog vooral civiele opleggers en diepladers maakt voor bijzonder zwaar of groot transport, en defensieconcern Rheinmetall denken elkaar goed aan te vullen. Het Duitse bedrijf bouwt al tientallen jaren militaire voertuigen, weet de weg in defensieland en zou met al zijn fabrieken en andere faciliteiten makkelijk kunnen opschalen.