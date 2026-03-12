Reisorganisatie: meer vakanties in Europa door oorlog

DEN HAAG (ANP) - De oorlog in Iran en de onrust die dit wereldwijd veroorzaakt, zorgt ervoor dat meer mensen kiezen voor een vakantiebestemming in Europa. Ook worden er meer pakketreizen geboekt, zegt reisorganisatie Sunweb.

De vraag naar vakanties in Zuid-Europa is bij Sunweb sinds het uitbreken van de oorlog "explosief" gestegen. "Vooral Portugal (plus 70 procent) en Spanje en Griekenland (plus 30 procent) zijn grote stijgers deze week." Volgens de reisorganisatie kiezen mensen voor kortere reistijden en vertrouwde bestemmingen.

Ook is de pakketreis populair, vanwege de zekerheid die dit met zich meebrengt, aldus de reisorganisatie. "De voordelen van een pakketreis, zoals de mogelijkheid tot omboeken, de geld-terug-garantie bij annulering en hulp bij calamiteiten, wegen zwaarder dan ooit."

De stijgende brandstofprijzen leiden op de korte termijn niet tot hogere prijzen voor pakketreizen waarvoor de vluchten al zijn ingekocht, zegt Sunweb. Als de spanningen aanhouden en brandstofkosten voor luchtvaartmaatschappijen toenemen, kan dit wel leiden tot duurdere vluchten die nog niet zijn ingekocht.