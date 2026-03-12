Italiaanse basis in Irak getroffen door raket, geen slachtoffers

Een Italiaanse militaire basis in Irak is getroffen door een raket, meldt het ministerie van Defensie in Rome. "Er zijn geen slachtoffers of gewonden onder het Italiaanse personeel. Iedereen is veilig", aldus minister van Defensie Guido Crosetto in een korte schriftelijke verklaring. De commandant van het kamp zei op de televisie dat nog onderzocht wordt of misschien sprake was van een drone.

De raket kwam volgens het ministerie neer op een basis in Erbil, in Iraaks-Koerdistan. Minister Crosetto zegt dat de militaire top hem doorlopend op de hoogte houdt van nieuwe ontwikkelingen. Wie de raket gelanceerd heeft, of er schade is en hoe Italië hierop reageert, vermeldt hij niet.

Commandant kolonel Stefano Pizzotti zegt in een interview met Sky TG24 dat de basis in de loop van woensdagavond al bedacht was op een mogelijke aanval. 's Nachts ging het luchtalarm en heeft het personeel dekking gezocht. De drone of raket heeft volgens hem materiële schade berokkend. Deskundigen zijn nog bezig met onderzoek naar het incident, aldus Pizzotti.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft goede banden met de Amerikaanse president Donald Trump, maar is wel kritisch op de oorlog. Woensdag zei ze in de senaat dat het conflict diplomatiek opgelost moet worden. Ook zei ze niet te willen dat de VS Italiaanse bases gebruiken voor de oorlog, tenzij het Italiaanse parlement dat anders ziet.