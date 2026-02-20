ECONOMIE
Nederlanders afgesneden van gokplatform Polymarket

Economie
door Redactie
vrijdag, 20 februari 2026 om 10:17
bijgewerkt om vrijdag, 20 februari 2026 om 10:29
anp200226070 1
Nederlandse gebruikers kunnen niet meer gokken op het Amerikaanse platform Polymarket. Daarmee lijkt de goksite gehoor te geven aan de oproep van de Kansspelautoriteit (Ksa), die had geëist dat het bedrijf de "illegale activiteit" zou staken.
De Ksa legde een last onder dwangsom op van 420.000 euro per week, die donderdag afliep. Sinds diezelfde dag kunnen Nederlandse gebruikers enkel nog kijken op de goksite. "Het heeft effect gehad", stelt een woordvoerster van de Ksa.
Op Polymarket kunnen gebruikers wedden op wie de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam wint, op de vraag of Jezus Christus voor het eind van het jaar terugkeert en of de VS Iran voor het eind van de week aanvalt. Voor deze activiteiten had het bedrijf geen vergunning in Nederland.
Polymarket, dat zichzelf een prediction market noemt en geen kansspelplatform, kan nog wel een boete krijgen voor het aanbieden van illegale diensten, legt de woordvoerster uit. Het is nog niet bekend wanneer daar meer duidelijkheid over komt.
