Nederlandse inflatie daalt licht tot 2,8 procent in augustus

Economie
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 6:37
anp020925045 1
DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks leven is in augustus gemiddeld 2,8 procent duurder geworden vergeleken met dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een snelle raming. De inflatie was daarmee iets lager dan de 2,9 procent in juli.
Vergeleken met de voorgaande maand stegen de prijzen voor consumenten in augustus met 0,2 procent. Het CBS maakt de snelle raming op basis van nog onvolledige gegevens. De definitieve inflatiecijfers van augustus worden op 9 september gepubliceerd.
