ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Xi en Poetin voeren overleg in Beijing

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 6:19
anp020925043 1
BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Chinese president Xi Jinping en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin zijn dinsdag in Beijing begonnen aan een overleg. Poetin besprak daarbij dat de betrekkingen tussen de landen "een ongekend niveau" hebben bereikt. Ook noemde hij Xi "een dierbare vriend".
Poetin is woensdag aanwezig bij een grote militaire parade in Beijing, waarmee China het einde van de Tweede Wereldoorlog herdenkt. Ook de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is daar te gast. Kim vertrok maandag per trein vanuit Pyongyang. De gepantserde trein passeerde in de nacht van maandag op dinsdag de grens met China. Kim was niet in het buitenland geweest sinds hij in september 2023 Rusland bezocht.
Vorig artikel

Gouke Moes, de nieuwe minister van onderwijs, vindt hakenkruizen en homo-zebrapaden even erg

Volgend artikel

Nederlandse inflatie daalt licht tot 2,8 procent in augustus

POPULAIR NIEUWS

ANP-530061156

'Kwakzalver' Griet Op de Beeck was geen succes bij Zomergasten

ANP-519259708

Wie is Lidewij de Vos?

shutterstock 598929575

Honden bijten voortdurend mensen en schapen bij duizenden, maar ze worden nooit afgeschoten

23684988 m

Waarom je juist in de herfst buiten moet blijven sporten

208668098_l

Nieuwe gasten zien niet de dingen die jij hoopt dat ze zien.

anp 423691896

Waarom je humeur er in de herfst niet beter op wordt