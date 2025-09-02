Xi en Poetin voeren overleg in Beijing

BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Chinese president Xi Jinping en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin zijn dinsdag in Beijing begonnen aan een overleg. Poetin besprak daarbij dat de betrekkingen tussen de landen "een ongekend niveau" hebben bereikt. Ook noemde hij Xi "een dierbare vriend".

Poetin is woensdag aanwezig bij een grote militaire parade in Beijing, waarmee China het einde van de Tweede Wereldoorlog herdenkt. Ook de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is daar te gast. Kim vertrok maandag per trein vanuit Pyongyang. De gepantserde trein passeerde in de nacht van maandag op dinsdag de grens met China. Kim was niet in het buitenland geweest sinds hij in september 2023 Rusland bezocht.