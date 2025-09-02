EU-doel 2030 voor daling van luchtvervuilende stoffen nu gehaald

DEN HAAG (ANP) - Onder meer door schonere auto's is de Nederlandse uitstoot van luchtvervuilende stoffen afgelopen jaar gedaald tot onder het plafond dat de Europese Unie heeft afgesproken voor 2030. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deelt dinsdag de cijfers die laten zien dat de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof nog iets verder is gedaald.

In 2030 moet de uitstoot van stikstofoxiden 61 procent lager zijn dan in 2005. Bij fijnstof gaat het om een daling van 45 procent en bij ammoniak om een afname van 21 procent. Voor alle luchtvervuilende stoffen is een maximale uitstoot vastgelegd in Europese wetgeving. Nederland behaalde de doelen ook in 2020.

Het CBS ziet dat er sinds 2005 vrijwel elk jaar minder stikstofoxiden worden uitgestoten. Die komen vooral vrij bij het gebruik van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld uit uitlaatgassen. Het CBS ziet daarin de positieve gevolgen van schonere auto's en vrachtwagens terug.

Huishoudens

In 2005 was het vervoer ook de grootste bron van fijnstof. Inmiddels stoten huishoudens relatief het meeste fijnstof uit. Dat komt met name door het stoken van hout in de kachel. De uitstoot van huishoudens is wel gedaald sinds 2005.

Het CBS wijst erop dat de luchtvervuilende stoffen schadelijk kunnen zijn voor mens en natuur. "Zo kunnen stikstofoxiden en fijnstof doordringen tot in de kleinste delen van de luchtwegen. Hierdoor kunnen mensen luchtwegklachten en astma-aanvallen krijgen." Ook kan langdurige blootstelling aan fijnstof hart- en vaatziekten veroorzaken.