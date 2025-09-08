Nederlandse maker van bezorgfietsen haalt productie naar Nijmegen

NIJMEGEN (ANP) - De Nederlandse maker van bezorgfietsen Ebike4Delivery gaat zijn productie naar Nederland verplaatsen. Het bedrijf liet zijn elektrische bezorgfietsen eerder produceren door een externe partij in Polen, maar de productie vindt vanaf maandag plaats vanuit de vestiging in Nijmegen.

Het bedrijf gaat de komende twee jaar 15 miljoen euro investeren in de Nederlandse vestiging om onder meer de productiecapaciteit verder uit te breiden en het servicenetwerk te vergroten. De komende vijf jaar streeft de fietsenfabrikant ernaar om ruim 30.000 elektrische fietsen te produceren. In het nieuwe magazijn gaan veertig mensen werken.

Met de verhuizing hoopt Ebike4Delivery de kwaliteit van de fietsen te verhogen en "meer grip" te krijgen op het hele proces. "Nederland is niet alleen ons grootste afzetgebied, maar ook het land met de meeste kennis en ervaring op het gebied van fietsen", legt managing director Frans Brittijn de stap uit.

De elektrische fietsen van Ebike4Delivery zijn speciaal ontworpen voor maaltijdbezorgers. Klanten van het bedrijf zijn onder meer pizzaketens Domino's Pizza en Papa John's en broodjesketen Subway.