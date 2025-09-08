Trump waarschuwt buitenlandse bedrijven na inval bij Hyundai

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft buitenlandse bedrijven gewaarschuwd zich aan de Amerikaanse immigratiewetten te houden. Aanleiding voor Trumps uitspraak op Truth Social was de recente arrestatie van ongeveer 300 Zuid-Koreaanse werknemers bij een inval in een Hyundai-LG-accufabriek in de zuidelijke staat Georgia.

"Uw investeringen zijn welkom en we moedigen u aan om uw zeer intelligente mensen LEGAAL mee te nemen", schreef Trump. "In ruil daarvoor vragen we dat u Amerikaanse werknemers inhuurt en opleidt."

Volgens het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid waren veel arbeiders in de fabriek illegaal in het land of waren ze in de VS met visa die geen werk toestonden.

De arrestaties hebben de relatie tussen de VS en Zuid-Korea onder druk gezet. De inval kwam kort nadat beide landen een handelsdeal hadden gesloten. Onderdeel daarvan is dat Zuid-Koreaanse bedrijven 350 miljard dollar investeren in de VS.