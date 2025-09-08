Meer Nederlanders vinden dat ze het financieel goed hebben

Meer mensen in Nederland waren vorig jaar tevreden over hun financiële situatie. Volgens onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was vorig jaar 79 procent van de mensen van 18 jaar en ouder tevreden over de financiën, tegen 77 procent een jaar eerder. Daarnaast maakte 54 procent zich geen zorgen over zijn of haar financiële toekomst. Dat was 50 procent een jaar daarvoor.

De tevredenheid over de financiën was in 2021 het grootst met 82 procent van de mensen. In dat jaar had ook 58 procent geen zorgen over de financiële toekomst. Het aandeel ontevreden mensen over de financiën bedroeg vorig jaar 5 procent. De rest is tevreden noch ontevreden.

Mensen met de hoogste inkomens zijn het minst bezorgd over de financiën. Die met de laagste inkomens zijn juist het meest bezorgd. Van die groep maakt 38 procent zich veel zorgen over de financiële toekomst. Verder zijn ouders in eenoudergezinnen het minst vaak tevreden over de financiën. De grootste tevredenheid is er bij stellen zonder kinderen.

Huurders en kopers

Het CBS zegt verder dat huurders die huurtoeslag ontvangen zich met 37 procent het vaakst zorgen maken over hun financiële toekomst. Dat is wel een daling vergeleken met het jaar ervoor, toen het ging om 46 procent. Van de huurders die geen huurtoeslag ontvangen, maakt 35 procent zich veel zorgen.