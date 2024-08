Nederlandse mkb'ers hebben meer financiële reserves na lastig jaar

AMERSFOORT (ANP) - Nederlandse midden- en kleinbedrijven, die een jaar geleden vaak betalingsproblemen hadden, staan er nu financieel iets beter voor. "Bedrijven hebben meer vet op de botten", meldt NLInvesteert, dat mkb-ondernemers helpt met financiering van hun bedrijf en sinds de oprichting in 2015 al meer dan 1 miljard euro heeft geïnvesteerd.

Vorig jaar hadden veel ondernemers te maken met oplopende kosten, belastingschulden die terugbetaald moesten worden en problemen in de toeleveringsketens. Die problemen zijn wat afgenomen.

Volgens NLInvesteert blijven investeringen in het mkb nog wel achter omdat ondernemers de winsten liever oppotten. Daarbij vinden mkb'ers het lastig om geld te lenen bij banken. "Banken hebben de geldkraan richting het mkb steeds verder dichtgedraaid, waardoor ondernemers ook aangewezen zijn op non-bancaire financiering. Dat maakt het complexer voor ondernemers", stelt het financieringsplatform.

NLInvesteert ondersteunt mkb-bedrijven die in eerste instantie geen of slechts deels krediet van een bank kunnen krijgen. Dit gebeurt onder meer met particuliere beleggers, die het risicovolle deel van een lening voor hun rekening nemen. Een bank of andere kredietverstrekker verstrekt vervolgens de rest van de lening.