Duitsland komt met aanhoudingsbevel voor Oekraïner om Nord Stream

BERLIJN (ANP) - Duitsland heeft een eerste internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de aanslag op de Nord Stream-gaspijpleidingen, melden Duitse media. Volgens Tagesschau, die Süddeutsche Zeitung en Die Zeit wordt een Oekraïner gezocht die in Polen woont. Ook twee andere Oekraïners gelden als verdachten.

In september 2022 ontplofte de belangrijke pijpleidingen tussen Rusland en Duitsland in de Oostzee. Vrijwel meteen werd uitgegaan van sabotage en begonnen meerdere landen een onderzoek.

Zweden en Denemarken staakten het onderzoek omdat er geen aanwijzingen waren voor strafbare feiten in hun land, maar in Duitsland zijn die er wel. Eerder berichtten Duitse en internationale media al dat saboteurs vermoedelijk met een jacht, de Andromeda, naar Nord Stream waren gevaren om daar explosieven te plaatsen. De drie verdachten waren mogelijk de duikers die dat hebben uitgevoerd.

Volgens de Duitse media vaardigde Duitsland in juni al een arrestatiebevel uit tegen de Oekraïner, die Die Zeit Vladimir S. noemt en Tagesschau Volodymyr Z. Het is niet zeker of hij zich nog steeds in Polen bevindt, maar in een telefoongesprek met de nieuwssite Tagesschau heeft hij ontkend dat hij iets met de aanslag te maken heeft.