Nederlandse reders 'opgelucht' en hopen op snelle opening Hormuz

Economie
door anp
woensdag, 08 april 2026 om 11:27
ROTTERDAM (ANP) - Nederlandse reders zijn "opgelucht" over het akkoord voor een staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat laat de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) weten. Volgens de organisatie lijkt de eerder gevreesde verdere escalatie in de Golfregio hiermee te zijn voorkomen.
De wapenstilstand betekent niet dat Nederlandse schepen in het gebied meteen weer door de Straat van Hormuz zullen varen. De redersvereniging spreekt wel de hoop uit dat een vrije en veilige doorvaart op korte termijn daadwerkelijk mogelijk wordt "en het mare liberum wordt hersteld".
"Het belangrijkste onderdeel van het zogeheten overeengekomen tienpuntenplan voor de scheepvaart betreft het heropenen van de Straat van Hormuz voor civiel scheepvaartverkeer", licht een woordvoerder toe over de vredesvoorstellen van Iran, waarover momenteel met de VS verder wordt gepraat. "Vanwege het ogenschijnlijk fragiele karakter van het staakt-het-vuren alsmede de voorwaarden van heropening wacht de KVNR verdere ontwikkelingen eerst nauwgezet af."
