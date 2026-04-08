Oekraïne vindt het nu ook tijd voor bestand met Rusland

KYIV (ANP) - Oekraïne stelt dat het, na het sluiten van een staakt-het-vuren in het Midden-Oosten, ook tijd wordt voor Rusland om akkoord te gaan met een bestand. Minister van Buitenlandse Zaken Andri Sybiha prijst op X de Amerikaanse "daadkracht" en schrijft dat dit het moment is om met die daadkracht ook Moskou te forceren akkoord te gaan met een wapenstilstand.

"We verwelkomen de overeenkomst tussen president Trump en het Iraanse regime om de Straat van Hormuz te heropenen en de aanvallen te staken, evenals Pakistans inzet als bemiddelaar", aldus Sybiha.

De vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne, onder Amerikaanse bemiddeling, verliepen voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten al moeizaam, maar kwamen daarna helemaal stil te liggen. Begin maart zouden delegaties uit beide landen naar Abu Dhabi komen om verder te praten, maar die bijeenkomst werd geschrapt toen Iran meerdere Golfstaten onder vuur nam. Een nieuwe datum en locatie voor onderhandelingen is er nog niet.