Nederlandse reizigers gaven in zomer meeste geld uit in Duitsland

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse vakantiegangers, dagjesmensen en zakenreizigers gaven afgelopen zomer het meeste geld uit in Duitsland. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. In totaal besteedden reizigers in juli, augustus en september meer dan 8,7 miljard euro aan goederen en diensten in het buitenland, waarvan 92 procent privébestedingen waren.

In voorgaande jaren gaven Nederlandse reizigers in de zomermaanden ook al het meest uit in Duitsland, meldt het statistiekbureau. Ook in Frankrijk en Spanje gaven Nederlanders veel geld uit. De top tien van landen waar mensen geld uitgaven bestaat op de Verenigde Staten na uit Europese landen. De bestedingen in die tien landen, waar ook Italië, België en Griekenland onder vallen, waren gezamenlijk goed voor 74 procent van de totale bestedingen van Nederlandse reizigers.

Op hun beurt besteedden buitenlandse toeristen en zakelijke reizigers in het derde kwartaal ruim 6,7 miljard euro aan goederen en diensten tijdens een bezoek aan Nederland. Daarvan werd een kwart tijdens zakenreizen gedaan, aldus het CBS. Duitse reizigers gaven het meeste geld uit in Nederland, in totaal 46 procent van de bestedingen. Daarna volgen België en het Verenigd Koninkrijk.