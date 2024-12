Netanyahu tegen Trump: Israël wil geen conflict met Syrië

TEL AVIV (ANP/DPA) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei zondag dat hij de situatie in Syrië had besproken met de aankomende Amerikaanse president Donald Trump. "We hebben geen belang bij een conflict met Syrië", zei Netanyahu in een verklaring achteraf. De premier zou de "vreedzame bedoelingen" van Israël in de regio hebben bevestigd.

Netanyahu noemde Syrië een "actieve vijandelijke staat" en wees erop dat het land Israël eerder herhaaldelijk had aangevallen en anderen had toegestaan tegen het land te opereren. "Het liet Iran toe Hezbollah te bewapenen via zijn grondgebied", aldus Netanyahu. "Om te voorkomen dat dit ooit nog gebeurt, hebben we de afgelopen dagen een reeks intensieve acties ondernomen."

Israël heeft de militaire activiteit in Syrië opgevoerd sinds de val van het Syrische regime van Bashar al-Assad. Het heeft luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen en de Israëlische regering heeft een plan goedgekeurd om Israëlische nederzettingen op de door het land bezette Golanhoogten uit te breiden. Vorige week trok Israël de VN-bufferzone tussen Syrië en de Golanhoogten in. Israël beschrijft dit als een "tijdelijke, defensieve" maatregel voor de veiligheid van het land.