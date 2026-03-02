Nederlandse schepen kunnen geen kant op in Perzische Golf

Veel schepen liggen voor anker in de Perzische Golf. Dat komt door de blijvende onveiligheid in het gebied en de blokkade van aangrenzende wateren door het conflict rond Iran. "Op het moment dat er voldoende aanvallen op schepen worden uitgevoerd, betekent dat feitelijk dat een veilig vertrek van schepen uit de Perzische Golf vrijwel onmogelijk wordt gemaakt", meldt de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR).

De branchevereniging bracht zaterdag al naar buiten dat er tientallen schepen onder de Nederlandse vlag en van Nederlandse reders in het gebied zijn. Die tellen ruim vijfhonderd opvarenden, van wie ruim honderd de Nederlandse nationaliteit hebben.

De KVNR kreeg meldingen dat schepen met een link met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk doelwit zijn geweest van aanvallen. Voor Nederlandse reders geldt dit niet, voor zover bekend bij de organisatie. "De KVNR blijft in nauw contact met de schepen in de regio en volgt de ontwikkelingen op de voet."