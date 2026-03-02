Parijs: Frans-Emiraatse marinebasis getroffen bij luchtaanval

PARIJS (ANP/RTR) - De Frans-Emiraatse leger- en marinebasis Camp de la Paix is geraakt bij luchtaanvallen. Dat bevestigt de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot in een persconferentie. Zondag meldde het Emiraatse ministerie van Defensie al in actie te zijn gekomen tegen inkomende Iraanse drones. Zowel Frankrijk als de Verenigde Arabische Emiraten spreekt van slechts kleinschalige, materiële schade.

Barrot hekelt in zijn toespraak verder de houding van Israël en de Verenigde Staten. Volgens Barrot hadden zij hun "eenzijdige" plannen vooraf moeten bespreken binnen de daartoe bestaande instituten. "Slechts door dit in te brengen bij de VN-Veiligheidsraad kan voor een dergelijk gebruik van geweld de benodigde legitimering gevonden worden", aldus Barrot.

Volgens Barrot is Frankrijk bezig met uitzoeken hoe het Fransen in het conflictgebied kan repatriëren. Het land roept op het opgelaaide geweld tussen de VS, Israël en Iran "zo snel mogelijk" te staken.