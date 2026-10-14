Je hebt net je winterverblijf vastgelegd, of een hotel voor de reis ernaartoe. Dan krijg je een WhatsApp-bericht van 'je hotel'. Je reservering moet nog bevestigd worden, en als je niet snel betaalt, vervalt hij. Je naam klopt, de datum klopt en zelfs het boekingsnummer klopt. Toch is dat geen reden om gerust te zijn. Het hoort juist bij de truc.

Het Belgische Safeonweb waarschuwt voor deze oplichting in zijn overzicht van phishingtrends voor 2026, meldde Clint.be op 12 oktober. In Nederland komt de truc ook voor. Bij de Fraudehelpdesk komen al maanden steeds meer meldingen binnen van mensen die zo'n bericht kregen na een echte boeking.

Een bericht dat klopt tot in de details

Volgens Safeonweb sturen oplichters WhatsApp-berichten naar mensen die een hotel of B&B hebben geboekt. Daarin staat dat er dringend betaald moet worden om de reservering te bevestigen of te houden. Omdat je naam, het referentienummer, de datum van je verblijf en de naam van de accommodatie kloppen, lijkt het bericht echt. Juist daarom is deze fraude volgens de Belgische dienst moeilijker te herkennen.

De Fraudehelpdesk krijgt meldingen over dezelfde aanpak. Volgens Opgelicht?! staat er soms in de berichten dat je reservering 'tijdelijk is gepauzeerd'. Hij gaat dan alleen door als je je gegevens verifieert of betaalt. De link leidt meestal naar een nepwebsite die om je creditcardgegevens vraagt. Een medewerker van de Fraudehelpdesk vertelde het programma: "Soms maken mensen zelf geld over, omdat oplichters aangeven dat de reservering anders komt te vervallen."

Clint.be beschrijft wat er kan gebeuren. Een Belg boekte een weekend in de Ardennen voor 280 euro. Nog voor hij aankwam, kreeg hij een bericht waarin een 'aanbetaling' van 140 euro via een link werd geëist om zijn kamer te houden. Hij betaalde en raakte het geld kwijt.

Staat je echte boekingsnummer in het bericht? Dan weet je nog steeds niet of het van je hotel komt.

Hoe oplichters aan je boekingsgegevens komen

Safeonweb vermoedt dat de oplichters de gegevens uit een datalek of uit gestolen data hebben. Waar die data precies vandaan komen, is volgens de dienst nog niet bekend. Booking.com liet klanten in april weten dat "onbevoegde derden" bij boekingsinformatie waren gekomen, meldde het ANP. Daarbij zijn onder meer e-mailadressen en telefoonnummers gestolen.

Er is nog een tweede route. Volgens de Fraudehelpdesk, die er op 28 juli opnieuw voor waarschuwde, dringen criminelen hotelsystemen binnen. Ze stelen dan de inloggegevens waarmee hotels normaal hun gasten benaderen, schreef TPO . Booking.com legt de oorzaak volgens Kassa vooral bij de hotels op het platform. Die zouden hun systemen beter op orde moeten brengen.

Bijna tien keer zoveel meldingen

Van januari tot en met juni kreeg de Fraudehelpdesk 1.072 meldingen van phishing rond boekingsplatforms. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 108. Ruim 90 procent ging over Booking.com. In het eerste kwartaal kwamen bijna 400 meldingen binnen, en volgens Opgelicht?! zeiden ruim 360 melders dat ze via WhatsApp waren benaderd.

Phishing in het algemeen nam nog sterker toe. Volgens de halfjaarcijfers van de Fraudehelpdesk telde de organisatie 443 mensen die financieel waren gedupeerd, tegen 124 een jaar eerder. De gemelde schade steeg van ongeveer 114.000 naar ruim 491.000 euro. Het aantal meldingen piekt volgens de Fraudehelpdesk in de aanloop naar vakantieperiodes.

Ga je deze winter naar de zon? Dan heb je waarschijnlijk al gerekend aan huur, vlucht en verzekering, zoals in ons stuk 'Een maand overwinteren in Spanje: de huurprijs vertelt maar het halve verhaal'. Een nepbetaling staat in geen enkel budget, maar je kunt er wel op letten.

Wat Booking.com belooft

Booking.com zegt nooit buiten de eigen app of website om betaalgegevens te vragen. Ben je door fraude geld kwijtgeraakt en kan je bank de betaling niet terugdraaien? Dan zegt het bedrijf je "uiteraard" te steunen met een terugbetaling, meldde Kassa. Hotels raden gasten steeds vaker aan om rechtstreeks bij hen te boeken. Volgens Kassa staat de Fraudehelpdesk daar positief tegenover.

Daar hoort wel een kanttekening bij. Volgens de Fraudehelpdesk komen valse berichten bij Booking.com vaak binnen via het chatsysteem van het platform zelf. Wie via een ander platform boekte, krijgt ze meestal op WhatsApp. Safeonweb raadde vorig jaar al aan om op het moment zelf ook de contactgegevens op de website van het hotel niet te gebruiken, omdat ook die gehackt kunnen zijn. Gebruik alleen gegevens die je eerder kreeg, bijvoorbeeld in je bevestigingsmail.

Wie de link in het bericht niet gebruikt, kan via die link ook niets kwijtraken.

Wat je nu kunt doen