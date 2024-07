Nederlandse topvrouw Europese tak C&A stapt op

DÜSSELDORF (ANP) - Giny Boer stapt op als topvrouw van de Europese tak van kledingwinkelketen C&A. De Nederlandse was sinds januari 2021 de hoogste baas bij het bedrijf, maar wil zich nu richten op "niet-leidinggevende" functies. Edward Brenninkmeijer, telg van de eigenaarsfamilie, neemt tijdelijk de leiding over het bedrijf over.

Volgens president-commissaris Allan Leighton voerde Boer een transformatie door bij het modebedrijf op een moeilijk moment. Ze deed dit namelijk tijdens de coronapandemie en grote verschuivingen binnen de kledingindustrie.

Boer was onder andere verantwoordelijk voor de nieuwe inrichting en modernisering van achthonderd winkels, schrijft C&A bij de bekendmaking van haar vertrek. De topvrouw zei twee jaar geleden tegen de Duitse zakenkrant Handelsblatt dat de onlineverkoop op termijn goed moest zijn voor de helft van de omzet. Maar begin dit jaar stopte het bedrijf de samenwerking met grote webwinkels Amazon, Wehkamp en Zalando. Die platforms waren eerder juist onderdeel van de strategie om online te groeien.