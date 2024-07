Vinted krijgt privacyboete om verwerken gegevens gebruikers

DEN HAAG (ANP) - Kledingverkoopplatform Vinted moet een boete van bijna 2,4 miljoen euro betalen, omdat het bedrijf de Europese privacyregels heeft overtreden. De boete is opgelegd door de privacywaakhond van Litouwen, de VDAI. Die houdt toezicht, omdat Vinted in dat land is gevestigd.

Volgens de autoriteiten in Litouwen heeft Vinted gebruikers niet goed uitgelegd wat het deed met hun persoonsgegevens. Daarnaast reageerden de beheerders verkeerd op verzoeken van gebruikers die wilden dat Vinted hun gegevens zou verwijderen. Zij moesten uitleggen waarom ze wilden dat Vinted hun gegevens zou verwijderen, terwijl dat helemaal niet hoeft. Als zo'n verzoek werd afgewezen, legde Vinted ook niet goed uit waarom.

Uit het onderzoek bleek ook dat Vinted aan 'shadow banning' deed. Sommige gebruikers werden zonder bericht geblokkeerd. Daardoor konden ze Vinted ook niet meer vragen om hun gegevens te verwijderen.

Duitsland

Litouwen begon het onderzoek na klachten van Vinted-gebruikers uit Polen en Frankrijk. Volgens de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, kwamen er later ook meldingen uit Nederland. Ook de waakhonden van Duitsland en Spanje waren betrokken bij het onderzoek.

Vinted heeft nog niet gereageerd op de boete. Het bedrijf kan naar de rechter stappen om de straf aan te vechten. Het platform heeft naar eigen zeggen ruim 100 miljoen gebruikers in meer dan twintig landen.