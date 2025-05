Nederlandse vakantiegangers pakken weer vaker het vliegtuig

Nederlandse vakantiegangers gaan deze zomer weer massaal met het vliegtuig op vakantie, zelfs vaker dan vorig jaar. Volgens onderzoek dat reisbrancheorganisatie ANVR heeft laten uitvoeren kiest 55 procent van de Nederlanders ervoor om te reizen met het vliegtuig dit jaar. Vorig jaar was dit 51 procent. "De positieve trend voor zowel eigen vervoer als reizen met de trein zet niet door", concludeert de ANVR.

Schiphol is met 63 procent veruit de populairste luchthaven, gevolgd door Eindhoven Airport (13 procent). De buitenlandse luchthavens, in België en Duitsland, vlak bij de grens groeien echter gestaag. Samen bedienen zij al 15 procent van de reizende Nederlanders, komt naar voren uit het onderzoek.

Ongeveer 34 procent gaat dit jaar met de auto op pad, vergeleken met 38 procent in 2024. De populariteit van de trein daalt volgens de onderzoekers van 5 naar 3 procent.

Voor zes op de tien Nederlanders heeft de nog altijd hoge inflatie geen invloed op hun vakantieplannen voor deze zomer. "Het enige verschil dat we kunnen ontdekken is dat mensen met schoolgaande kinderen vaker kiezen om minder activiteiten ter plaatse te ondernemen, minder luxe accommodaties te boeken of kiezen voor een kortere vakantie of een vakantie dichter bij huis", stelt de koepelorganisatie. De ondervraagden geven dit jaar gemiddeld 2376 euro uit aan een vakantie, 100 euro meer dan vorig jaar.

Voor het onderzoek, dat is uitgevoerd door marktonderzoekers van GfK/NIQ, werden ruim duizend Nederlanders van achttien jaar en ouder ondervraagd. Volgens ANVR is het onderzoek representatief voor de Nederlandse bevolking in die leeftijdscategorie.