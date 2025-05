Hulporganisatie: bijna kwart van baby's in Gaza acuut ondervoed

GAZA-STAD (ANP) - Bijna een kwart van de baby's in de Gazastrook is acuut ondervoed, maakt hulporganisatie Dokters van de Wereld op uit eigen onderzoek. Dat geldt volgens de organisatie ook voor ongeveer evenveel vrouwen die borstvoeding geven. Daarmee zou de toestand in Gaza, dat het Israëlische leger heeft afgegrendeld voor veel van de benodigde voedseltransporten, vergelijkbaar zijn met hongergebieden als Jemen en Noordoost-Nigeria.

Dokters van de Wereld mat afgelopen jaar de omtrek van de bovenarm van kinderen en vrouwen die hun klinieken in Gaza bezochten. Daaruit blijkt dat de acute ondervoeding sinds begin dit jaar weer snel toeneemt. Dat hangt volgens de organisatie duidelijk samen met de Israëlische blokkade, waarvan het "het directe gevolg" is. "Honger wordt gebruikt als oorlogswapen", zegt directeur Jasper Kuipers. Zijn organisatie wijst erop dat voor de Israëlische invasie, in reactie op de bloedige verrassingsaanval door Hamas van 7 oktober 2023, acute ondervoeding in Gaza nauwelijks voorkwam.

De toestand is nog niet zo ernstig als afgelopen november, maar is daar volgens Dokters van de Wereld wel weer naar op weg. Ongeveer 12 procent van de kinderen onder de vijf is acuut ondervoed en 19 procent van de zwangere en borstvoedende vrouwen. Omdat veel kinderen en vrouwen in de gevarenzone zitten, kan dat aantal de komende tijd rap toenemen.