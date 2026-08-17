Nederlandse wijnboeren koersen af op bijzonder goede oogst

ELST (ANP) - Nederlandse wijnboeren zijn op weg naar misschien wel de beste oogst ooit. Daar houdt de Vereniging van Nederlandse Wijn Producenten (VNWP) rekening mee. Aan het begin van het seizoen was er nog genoeg neerslag voor de druiven om goed te groeien. Daarna zorgden het hoge aantal zonuren en de droogte voor een goed rijpingsproces. "Het is tot nog toe veelbelovend in de meeste gevallen, maar we hebben nog een week of vier te gaan tot de oogst, dus het kan nog mislukken", zegt een woordvoerster van de VNWP.

2018 was qua kwaliteit het beste Nederlandse wijnjaar tot nu toe, en vorig jaar qua kwantiteit. In 2018 was de hoeveelheid lager door te weinig neerslag. Ook was het toen volgens de VNWP nog warmer. Vorig jaar was de kwaliteit iets minder, doordat het vooral pas aan het eind van de zomer droog en zonnig was. "Dit jaar is tot nu toe een perfecte combinatie, maar het blijft afwachten. Als het nu alleen nog maar gaat regenen, gaan de druiven het lastig hebben. En het is tot nu een goed jaar voor de gemiddelde wijnboer, maar het kan heel erg per boer verschillen door bijvoorbeeld lokale neerslag of de snoeiwijze", aldus de VNWP-woordvoerster.

In Frankrijk is de oogst in de Champagne-streek vorige week al begonnen door de hete en droge zomer, vroeger dan ooit. Daar zijn zorgen over het hoge suikergehalte, waar de typerende zure smaak mogelijk onder lijdt. In Nederland staan de eerste oogstdagen pas gepland voor halverwege volgende maand, wat niet veel anders is dan anders.