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Israël en Vredesraad melden akkoord over Gaza na gesprekken

Samenleving
door Redactie
maandag, 17 augustus 2026 om 18:06
bijgewerkt om maandag, 17 augustus 2026 om 18:24
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Israël en de zogenoemde Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een akkoord gesloten rond een vredesplan voor Gaza, melden de Vredesraad en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Volgens Netanyahu gaat het om een akkoord over werkgroepen die hun werk moeten doen "voordat er wederopbouw plaatsvindt in Gaza".
Netanyahu heeft maandag onder meer de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump Jared Kushner gesproken. Volgens CNN heeft Kushner in dat vier uur durende gesprek druk uitgeoefend op Netanyahu om mee te werken met het plan van de Vredesraad dat Israël eerder afwees. Netanyahu heeft volgenss de Amerikaanse zender opnieuw gezegd dat Hamas eerst volledig ontwapend moet worden voordat Israël begint met een terugtrekking uit de Gazastrook.
Volgens Israël gaan de twee werkgroepen respectievelijk over de ontwapening en demilitarisatie van Hamas en "sanitaire voorzieningen, schoon water en andere kwesties rondom de volksgezondheid".
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