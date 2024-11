Nestlé splitst watermerken als Perrier en S.Pellegrino af

VEVEY (ANP) - Nestlé splitst zijn merken voor mineraalwater, zoals Vittel, Perrier en S.Pellegrino, af. Volgens het Zwitserse voedingsmiddelenconcern helpt die ingreep bij het aanjagen van de groei. Nestlé wil daarnaast ook meer geld uitgeven aan marketing en tot en met 2027 minstens 2,5 miljard Zwitserse frank (2,7 miljard euro) aan kosten besparen.

Als verkoper van vaak duurdere A-merken kampt Nestlé de laatste jaren met verlies aan marktaandeel, omdat consumenten door de sterk gestegen kosten voor levensonderhoud kritischer naar de prijzen in de supermarkt kijken. Het moederbedrijf van merken als KitKat, Nescafé en Maggi was daardoor vorige maand opnieuw somberder over de omzetgroei in heel 2024.

Onder de onlangs aangetreden topman Laurent Freixe mikt Nestlé ook op een lagere winstmarge dan zijn voorganger. De omzet moet op de middellange termijn met 4 procent groeien, terwijl Nestlé voor dit jaar op een stijging van ongeveer 2 procent rekent.