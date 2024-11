“Google moet Chrome-browser afstoten”

De Amerikaanse overheid vindt Google (of Alphabet, zoals het bedrijf formeel heet) te groot is. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil daarm dat een rechter technologiegigant Alphabet verplicht om zich op te splitsen en om de Chrome-browser los te koppelen van Google. Dat meldt het persagentschap Reuters.

De zoekmachine van Google is op de meeste plaatsen in de wereld oppermachtig. En aangezien Chrome ook heel veel gebruikt wordt, is de macht van Alphabet te groot.

Het ministerie van Justitie verklaarde “structurele oplossingen” te overwegen om te voorkomen dat Google-producten zoals Chrome, Play en Android zou gebruiken om de Google-zoekmachine te bevoordelen tegenover concurrenten of nieuwe spelers”.