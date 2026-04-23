Nestlé verhoogt verkopen ondanks grote terugroepactie babyvoeding

VEVEY (ANP/BLOOMBERG) - Het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé heeft de verkopen in het afgelopen kwartaal verhoogd, werd donderdag bekend. Dit gebeurde ondanks een grootschalige terugroepactie van babyvoeding omdat die mogelijk een giftige stof zou bevatten.

Het bedrijf, bekend van merken als Nescafé, Nespresso, KitKat, Maggi en Perrier, meldde dat de omzet met 3,5 procent steeg in het eerste kwartaal van dit jaar. Dat kwam vooral door sterke verkopen van snacks en koffie. De omzetgroei is boven de verwachtingen van marktkenners.

Nestlé moest eerder dit jaar in meer dan 60 landen, waaronder Nederland, babymelk uit de schappen halen om de mogelijke aanwezigheid van de giftige stof cereulide. Die kan leiden tot braken en diarree. De kwestie zorgde voor veel ophef. De kosten van de terugroepactie bedroegen in het eerste kwartaal 200 miljoen Zwitserse frank, omgerekend 186 miljoen euro.